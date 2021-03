Irak. Papież Franciszek: nasi bracia i siostry zapłacili tu najwyższą cenę

"Recepta na kryzys" PO. Włodzimierz Czarzasty nie zostawił suchej nitki

Irak. Papież Franciszek apeluje do duchownych o opiekę nad chrześcijanami

I nawiązał do fali prześladowań chrześcijan w ostatnich dziesięcioleciach w Iraku, które - wraz z wojną - były przyczyną emigracji do innych części świata. Podziękował duchowieństwu za to, że pozostaje blisko ludu i wspiera go.