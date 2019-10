IPN odtajnił akta dotyczące polsko-amerykańskiej współpracy sprzed niespełna 30 lat. Padają w nich nazwiska byłych oficerów CIA i polskiego wywiadu. IPN nie odpowiada, czy ujawnienie danych było konsultowane ze stroną amerykańską.

CIA ostrzegało kierownictwo UOP przed szpiegami KGB

Placówka CIA i opis szkoleń oficerów

IPN ujawnił dane wywiadowcze. W tym nazwiska byłych oficerów CIA

Ambasada USA w Warszawie odmówiła komentarza "w sprawach związanych z wywiadem". Wiadomo jednak, że ujawnianie takich informacji nie jest dobrze widziane wśród sojuszników. "Minęło 30 lat. W standardowym ujęciu archiwum to moment, kiedy się akta otwiera. Po to, by wiedza dotarła do społeczeństwa. Tak działają cywilizowane kraje" - wyjaśnił Władysław Bułhak z Biura Badań Historycznych IPN.