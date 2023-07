IPN chce dekomunizować lasy. Pisma trafiły do nadleśnictw

IPN chce usuwania obiektów

Z informacji WP wynika, że prośba została już przekazana do dyrektorów regionalnych Lasów Państwowych, a następnie do nadleśnictw. Regiony mają czas do końca sierpnia, by zebrać szczegółowe informacje. Termin potwierdza rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski. W wykazie nadleśnictwa muszą wskazać: rodzaj obiektu, nazwę, adres, współrzędne geograficzne oraz zdjęcia.