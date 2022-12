Inwestuj w siebie z Unią Europejską. Bo uczymy się przez całe życie

Jak szacuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w 2030 r. w Polsce będzie brakowało 4 mln pracowników o różnych kompetencjach. I to mimo że 50 proc. zawodów w Polsce w mniejszym lub większym stopniu jest zagrożonych automatyzacją.[1] Tylko do 2025 r. liczba wakatów wzrośnie do ok. 1,5 mln. Dlatego unijny fundusz wpierający m.in. modernizację rynku pracy poprzez zwiększanie kompetencji pracowników, czyli Europejski Fundusz Społeczny, w nadchodzących latach będzie odgrywał szczególnie istotną rolę. Idea uczenia się przez całe życie już dziś jest normą życia zawodowego i osobistego większości pracujących Polaków, bez względu na stanowisko, umiejętności, czy plany rozwoju. Jednym z wyzwań będzie również przekonanie do niej ludzi biernych edukacyjnie i nieaktywnych zawodowo.