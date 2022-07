Inwazja wiewiórek w Wielkiej Brytanii. Wymyślono sprytne rozwiązanie

Izolacja wiewiórki szarej

Poza wytworzeniem odpowiedniego i bezpiecznego preparatu antykoncepcyjnego należy znaleźć sposób na takie nakarmienie nim zwierząt, by farmaceutyk trafił tylko i wyłącznie do wiewiórki szarej. Są już pewne pomysły, jak tego dokonać. Kluczem jest izolacja tych osobników. I wcale nie trzeba będzie ich łapać. Świetnie mogą sprawdzić się specjalne karmniki z ważonymi drzwiami. Masa ciała wiewiórek pospolitych i innych zwierząt, które potencjalnie mogłyby mieć dostęp do takiego karmnika, nie pozwoli wejść im do środka. Szacuje się, że nawet 70 proc. wiewiórek szarych skorzysta z karmienia antykoncepcją.