Interwencja w Nigrze? Jest reakcja USA

Zgromadzenie wojska może potrwać tygodnie

Kraje ECOWAS (Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej) podjęły w czwartek decyzję o wysyłaniu sił szybkiego reagowania do Nigru, "by przywrócić demokrację w Nigrze oraz obalonego prawowitego prezydenta Mohameda Bazouma do władzy".