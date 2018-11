Interpol: Senatorowie USA nie chcą Prokopczuka. Namawiają Trumpa na głosowanie przeciwko Rosjaninowi

Czterech amerykańskich senatorów wystosowało pismo do prezydenta Donalda Trumpa, by głosował przeciwko kandydaturze Rosjanina Aleksandra Prokopczuka na szefa Interpolu.

W oświadczeniu prosili o to, by Stany Zjednoczone głosowały przeciwko kandydaturze Aleksandra Prokopczuka na szefa Interpolu. Jego potencjalną obecność na nowym stanowisku określili mianem "lisa na kurniku". Mocno też krytykują osobę Rosjanina. "Rosja wykorzystuje organizację do porachunków i nękania przeciwników politycznych, a Prokopczuk tylko się do tego przyczynia" - pisali do prezydenta senatorowie.