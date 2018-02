Internauta wytyka Biedronce wprowadzanie w błąd. Mamy odpowiedź sieci

Kolorowe oznaczenia promocji w Biedronce wprowadzają w błąd - twierdzi klient sieci. Przedstawiciele sieci problemu nie widzą. "W sklepach stosowane są odpowiednie oznaczenia kolorystyczne" - przekonują w odpowiedzi dla Wirtualnej Polski.

"Naciąłem się dzisiaj kupując banany. Cena z pozoru przypomina ich klasyczną promocję (w której każdy produkt po prostu jest taniej), a w rzeczywistości małym druczkiem dopisują dodatkowe warunki np "kup 3 wtedy masz promocję", "kup 2kg i będzie taniej". Ludzie przyzwyczajeni do koloru etykiety nawet nie zauważą, że coś jest małą czcionką i z automatu wezmą więcej "promocyjnego" produktu. Jak nie czytają paragonów, to nigdy się nawet nie zorientują, że zostali "elegancko" złowieni" - zwrócił uwagę internauta (pisownia oryginalna).

O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do przedstawicieli sieci Biedronka. Zapytaliśmy, czy promocji, o których wspomina ich klient, nie można byłoby oznaczyć innym kolorem, aby nie było wątpliwości, że nie jest to klasyczna obniżka cen. Pracownicy sieci zapewniają, że wsłuchują się we wszystkie uwagi klientów i przeanalizowali także wpis z Wykopu, ale nieprawidłowości się nie dopatrzyli.