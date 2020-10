InPost żartuje z Jacka Sasina. Firma usuwa wpis i się tłumaczy

Na profilu InPostu w mediach społecznościowych pojawiła się grafika promująca usługi firmy kurierskiej. Post uderza w wicepremiera i nawiązuje do wyborów kopertowych. "Z kodem lekkapaczka na www.szybkienadania.pl nadasz już od 9.99 zł, więc musielibyście nadać 7 007 007 takich paczek, żeby zapłacić tyle ile... Saaami wiecie co" - napisano w opisie.

InPost usuwa żart o Jacku Sasinie. Reakcje szły w złym kierunku

Przeliczono również, że koszt nadania jednej paczki to 0,0000001285714 sasina. Post zrobił furorę w sieci i szybko zachwycił internautów . Po pewnym czasie wpis został usunięty. "Fakt" zapytał o powody tej decyzji. - Obsługująca nas agencja marketingowa wykazała się zbyt dużą inwencją. Reakcje na post ewoluowały w kierunku, którego sobie nie życzyliśmy. Dlatego wpis został usunięty - tłumaczą przedstawiciele InPost.

Skąd wziął się pomysł na taki żart? Chodzi o wybory prezydenckie 2020, które pierwotnie miały odbyć się w maju. Mimo pandemii koronawirusa w Polsce do ostatniej chwili prowadzono działania zmierzające do ich przeprowadzenia. Ostatecznie do głosowania nie doszło. Wybory zostały przełożone. Koszt m.in. wydrukowania pakietów wyborczych wyceniono na 70 milionów złotych.