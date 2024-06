InPost Pay – jeszcze szybsze i prostsze zakupy online

InPost Pay to usługa, która umożliwia szybkie i bezpieczne zakupy online, bez potrzeby wielokrotnego wpisywania danych czy potwierdzania każdego kroku osobno. Wszystko, co potrzebne, to kilka kliknięć w aplikacji InPost Mobile, gdzie możesz zarządzać wszystkimi swoimi zakupami, płatnościami oraz dostawami z różnych sklepów w jednym miejscu.