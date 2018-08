Indonezyjski szaman uwięził 12-latkę w jaskini. Siedziała tam 15 lat.

Szaman z Indonezji uwięził 12-letnią dziewczynkę w jaskini na kolejne 15 lat. Została ona mu przekazana przez jej rodziców, którzy chcieli ją wyleczyć za pomocą medycyny alternatywnej.

Historia miała miejsce na jednej z wysp Oceanu Spokojnego należącej do Indonezji. W roku 2003 rodzice nastoletniej dziewczynki wywieźli ją do okolicznego szamana, który zajmował się również czarną magią. Uzdrowiciel o pseudonimie Jago poddał dziewczynkę niekonwencjonalnym metodom leczenia, po czym miał zwrócić ją rodzicom. Dziewczynka jednak zaginęła, a szamanowi udało się przekonać matkę i ojca, że ich córka uciekła do Dżakarty. Poszukiwania były bezowocne, a rodzina całkowicie zrezygnowała z dalszych poszukiwań.