Indonezja. Znaleziono czarne skrzynki z rozbitego samolotu Boeing 737

Indonezja. Boeing 737 miał na pokładzie 62 osoby

Na pokładzie Boeinga 737 znajdowały się łącznie 62 osoby, z czego 12 osób należało do załogi samolotu. Indonezyjska policja zaapelowała do rodzin pasażerów o udostępnienie jej danych o ich uzębieniu i próbek DNA, co może znacznie usprawnić proces identyfikacji ofiar katastrofy.