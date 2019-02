Indonezja. Tąpniecie w nielegalnej kopalni złota, ok. 60 osób przysypanych

Tąpnięcie w nielegalnej kopalni złota w Celebes w Indonezji. Co najmniej 60 osób pracowników zostało przysypanych i znajduje się pod ziemią. Wydobyto 15 osób. Rośnie liczba ofiar.

Jak podaje indonezyjska agencja ds. klęsk żywiołowych i katastrof, do zdarzenia doszło o godz. 5 nad ranem w środę czasu miejscowego (godz. 23 we wtorek w Polsce). Ratownicy uratowali 15 osób, znaleziono ciało jednego górnika. Z kolei Reuters podaje, że bilans ofiar wzrósł do trzech osób.