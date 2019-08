Indonezja. Silne trzęsienie ziemi na Jawie

Na Jawie (indonezyjska wyspa) wydano ostrzeżenie o trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6,8 - donosi "The Independent". Indonezyjska agencja ds. łagodzenia skutków katastrof wydała apel do mieszkańców tych terenów. Może on być zagrożony tsunami.

Indonezja. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,8 (East News, Fot: Peter Steffen)

"Mieszkańcy wybrzeża Banten na Jawie powinni natychmiast ewakuować się na wyższy poziom" - apeluje państwowa jednostka. Otrzeżenie przed niebezpiecznym żywiołem wydał indonezyjski departament geofizyczny. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach lub rannych.

Według amerykańskiej agencji naukowo-badawczej United States Geological Survey trzęsienie ziemi uderzyło na głębokości 59 km, około 227 km od miasta Teluk Betung na wyspie.

Trzęsienie było odczuwalne w stolicy Indonezji, Dżakarcie.

Źródło: "The Independent"