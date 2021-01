Indonezja. Był odpowiedzialny za śmierć 202 osób. Wyszedł na wolność

Choć Abu Bakar Bashir ma już 82 lata, to zbrodnie, z którymi był powiązany, budzą odrazę do dziś. 12 października 2002 roku kierowana przez niego organizacja terrorystyczna Jemaah Islamiyah zorganizowała serię krwawych zamachów terrorystycznych na wyspie Bali. Tamtego dnia w popularnym turystycznym kurorcie zginęły 202 osoby.

Ale Bashir nie odsiadywał wyroku za tamten zamach. Został zatrzymany w 2011 roku w związku ze szkoleniami islamistycznych bojówek, które prowadził. Został za to skazany na piętnaście lat więzienia. W samym ośrodku miał sprawować się bardzo dobrze.

Choć sam zaprzeczał powiązaniom z terroryzmem, wywiad odkrył, że był swoistym przywódcą duchowym ruchu. Nawet jeśli to nie on ostatecznie wydawał polecenia, to na pewno nadzorował rozwój organizacji i mógłby powstrzymać zamach, gdyby tylko zechciał.