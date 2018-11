Indie: John Allen Chau został zamordowany przez odizolowane plemię na Sentinelu Północnym

27-letni podróżnik John Allen Chau został zabity przez ludność odizolowanego od świata plemienia w Indiach. Mężczyzna dostał się na Północną Wyspę Sentinel – jeden z najbardziej niedostępnych regionów świata. Chciał tam szerzyć chrześcijańską ewangelię.

John Allen Chau – misjonarz zamordowany na Sentinelu Północnym

Sentinel Północny to jedna z wysp archipelagu Andamanów w Zatoce Bengalskiej. To właśnie tam dostał się 27-letni John Allen Chau – chrześcijański misjonarz pochodzący z USA. Mężczyzna postanowił dotrzeć do plemienia Sentinelczyków, aby szerzyć wśród nich chrześcijańską ewangelię. Według zeznań wędkarzy, którzy pomogli Chau dostać się na wyspę – misjonarz został trafiony strzałą z łuku zaraz po tym jak dotarł do brzegu. Następnie członkowie plemienia zabrali go w głąb wyspy i zakopali.