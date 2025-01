Incydent z pijanym żołnierzem. To wina szkolenia w wojsku?

Pytany o to płk rez. Piotr Lewandowski mówi nam, że dostęp do broni jest oczywisty, bo w zgrupowaniu żołnierze mają ją przy sobie.

- To jest wysunięta baza operacyjna. Łatwo więc z niej przejść do lasu. Pytanie, czy przed tym, jak się oddalił, pił alkohol sam czy z kimś. Służby muszą wyjaśnić, gdzie i jak długo spożywał trunek – mówi nam wojskowy.

- Wszystko po to, by jak najwięcej ludzi przeszło selekcję, a nasza armia była coraz liczniejsza. Ale jeżeli sito, przez które przepuszczamy kandydatów na żołnierzy, ma większe oczka, to mogą się zdarzyć takie przypadki jak ten z 1 stycznia. Coś za coś. Więcej ludzi, ale też większe ryzyko incydentów – ocenia rozmówca Wirtualnej Polski.

Według wojskowego, dlatego ważne jest, żeby zwracać uwagę na tzw. unitarkę. - Czyli szkolenie unitarne, które jest częścią szkolenia podstawowego. To czas między włożeniem munduru a złożeniem przysięgi. To okres, w którym żołnierz powinien funkcjonować pod obciążeniem psychofizycznym. To wtedy ocenia się jego przydatność do służby w wojsku – argumentuje płk rez. Piotr Lewandowski.