Incydent nad Niemcami. Polskie wojsko zabrało głos

Teraz do sprawy odniosło się polskie wojsk. - Był to rejsowy samolot cywilny lecący nad Niemcami w stronę Polski, który miał wylądować w jednym z państw bałtyckich. Ten samolot na pewien czas stracił łączność, a Niemcy faktycznie poderwali dyżurną parę myśliwców. Eskortowali go do polskiej granicy - powiedział w rozmowie z Onetem ppłk Jacek Goryszewski, szef Wydziału Prasowego Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych.