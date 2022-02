Incydent na lotnisku w Pyrzowicach. Kłopoty po lądowaniu

Lotnisko zostało w tym czasie zamknięte, co spowodowało zakłócenia w planowym ruchu. Do Warszawy zawrócił rejs z tego miasta do Katowic. Do Krakowa przekierowano samolot linii Wizz Air z lotniska Reykjavik-Keflavik. Do lotnisk wylotu zawrócono trzy nocne połączenia cargo. Port lotniczy został ponownie otwarty ok. godz. 5 rano, przed porannym szczytem wylotowym. Przyczyny zdarzenia, zakwalifikowanego jako incydent lotniczy, będą wyjaśniały odpowiednie służby.