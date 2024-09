Incydent na Lotnisku Chopina. Wstrzymano ruch samolotów

- Dziś o godzinie 15.14 na Lotnisku Chopina w Warszawie doszło do incydentu podczas tzw. operacji touch and go (operacja ćwiczebna, podczas której samolot ląduje i - nie zjeżdżając z drogi startowej - od razu odlatuje) lekkiego samolotu cywilnego - przekazała rzeczniczka lotniska Anna Dermont.