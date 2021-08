Immunitet Banasia. Nieoczekiwane opóźnienie. "Dotychczas się tak nie zdarzyło"

Jak donosi "Rz", białostoccy prokuratorzy analizują treść akt, by zdecydować, w jakim zakresie mogą je ujawnić posłom zasiadającym w komisji. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu kilku najbliższych tygodni. Pewne jest, że posłowie zapoznają się przynajmniej z częścią materiału zawartego w aktach, bo gwarantuje to ustawa o NIK. Najprawdopodobniej będzie to jednak obwarowane pewnymi ograniczeniami.