IMGW: W nocy ze środy na czwartek uderzy "niszczycielski sztorm"

- Najsilniejsze porywy wiatru towarzyszyć będą przelotnym opadom deszczu i lokalnym burzom. Zachodni wiatr wiał będzie ze średnią prędkością do 40 km/h, nad morzem do 55 km/h. W porywach wiatr osiągać może od 80 km/h do 100 km/h, na Wybrzeżu nawet do 110 km/h. Silniej popada w Polsce południowo-wschodniej. W Karpatach śnieg: w Tatrach spadnie 8 cm świeżego śniegu. Silny i porywisty wiatr spowoduje, że nie odczujemy napływu ciepłego powietrza nad nasz kraj. W czwartek temperatura maksymalna wyniesie od 6°C, 8°C na wschodzie i północy do nawet 12°C na południowym zachodzie - podaje instytut.