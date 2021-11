Ilu osób naprawdę choruje na COVID-19? Sprawdzą w ściekach

Urzędnicy miejscy uważają, że to przedsięwzięcie jest bardzo potrzebne. Wyjaśniają, że w większości analizowanych kanalizacyjnych punktów monitoringowych obserwuje się większe ilości mRNA koronawirusa niż można by wnioskować z liczby raportowanych w mieście przypadków zakażeń. Wynika to z faktu, że wielu chorych po prostu się nie testuje. Nowe narzędzie da władzom bardziej precyzyjny obraz skali pandemii w Poznaniu.