Ile zgonów spowodował Omikron? Są dane z WHO

Sytuacja jest "więcej niż tragiczna" - uważa Światowa Organizacja Zdrowia. Jak stwierdził specjalista WHO ds. zapobiegania zakażeniom, podczas gdy o Omikronie mówiło się głównie w kontekście łagodnych objawów, na świecie od momentu jego wykrycia przyczynił się on do gigantycznej liczby zgonów.