Ile za taksówkę? Pasażerka pokazała paragon grozy

29 grudnia 2024 r. pani Maja zamówiła taksówkę na dworcu PKP w Rzeszowie, by zdążyć na lot do Monachium. Kurs, który powinien kosztować mniej niż 100 zł, zakończył się rachunkiem na 188 zł . Dodatkowo, na rachunku widniała błędna godzina rozpoczęcia przejazdu.

Podczas podróży taksówkarz został zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości o 11 km/h, jednak uniknął mandatu, tłumacząc się koniecznością dowiezienia pasażerki na czas. Trasa została wydłużona z 13 do ponad 17 km, co również wpłynęło na wysokość opłaty.

- Kwota jest wygórowana w stosunku do przejechanych kilometrów. Wygląda na to, że licznik naliczał opłatę nawet podczas kontroli policyjnej - skomentował w rozmowie z serwisem nowiny24.pl.

- Jeśli płacimy, to z adnotacją, że to świadczenie nienależne. Wskazujemy, że nie godzimy się z wysokością danej opłaty i będziemy składać w tym zakresie stosowną reklamację. Taką adnotację możemy wpisać w tytule przelewu, czy transakcji Blik. Potem wysyłamy reklamację, a gdy zostaje odrzucona, to do akcji wkracza rzecznik praw konsumenta - wyjaśnia.