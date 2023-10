Ile mandatów trzeba mieć, by samodzielnie rządzić? Wyjaśniamy

Według średniej, jaką przygotowaliśmy na bazie ośmiu ostatnich sondaży, PiS po wyborach posiadałoby 189 mandatów, a Koalicja Obywatelska 154. Gdyby do obecnych rządzących dołączyła Konfederacja, a cała opozycja demokratyczna się zjednoczyła, byłoby to 222 do 237 mandatów. Po zjednoczeniu opozycji byłaby ona więc zdolna do samodzielnego rządzenia, Prawo i Sprawiedliwość nie.