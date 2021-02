Ile kosztuje ochrona Krystyny Pawłowicz? Znamy kwotę

Skąd takie środki ostrożności? Sama Pawłowicz mówi, że w jej sytuacji są one oczywiste. Była posłanka ma na myśli kierowane w swoją stronę groźby wyzwiska, a także akt wandalizmu do jakiego doszło w lipcu 2017 roku (wówczas oblano farbą grób rodziców Pawłowicz).

Jednak pytani przez "Fakt" eksperci mówią, że to nadzwyczajne środki ostrożności, na które nie pozwoliłby sobie żaden minister czy marszałek. - SOP sam nie zdecydowałby się na podjęcie ochrony na takim poziomie bez uzasadnionej przyczyny. Zakładam teoretycznie, że ma to związek z wyjazdem z ochroną do uzdrowiska, co wzbudziło w ludziach potężne emocje - mówi w rozmowie z "Faktem" były antyterrorysta Jerzy Dziewulski.