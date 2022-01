IKEA chce przyjąć uchodźców. Już ponad 30 zgłoszeń w rekrutacji

Sieć sklepów IKEA uruchamia we współpracy z Fundacją Ocalenie płatne staże dla uchodźców. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych migrantów, a także zwiększenie ich szans na podjęcie stałej pracy. Szwedzka firma planuje przyjęcie 10 osób do sklepu na Targówku w Warszawie. Póki co jest już ponad 30 chętnych.