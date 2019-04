Igor Tuleya krytykuje Zbigniewa Ziobrę. "Wszystko to idzie w coraz gorszą stronę"

- Kto miał się ześwinić, to się ześwinił. Ci, którzy zostali, uczciwie wykonują swoje zadania - powiedział Igor Tuleya. Jego zdaniem przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych, które wprowadził PiS, mają na celu ściganie sędziów kwestionujących decyzje rządu.

Igor Tuleya mówi o sprawie sędzi Czubieniak

I odniósł się do afery z sędzią Aliną Czubieniak, która została ukarana upomnieniem przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego za uchylenie postanowienia wobec upośledzonego 19-latka. - Sędzia Czubieniak zasługuje na głęboki szacunek, zachowała się zgodnie z prawem - powiedział. I dodał, że "to nie był uczciwy proces, to był proces średniowieczny". - Wszystko to idzie w coraz gorszą stronę. W żadnym demokratycznym państwie sędziowie nie są ścigani za rozstrzygnięcia, które wydają - uznał.