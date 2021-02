Iga Świątek przed kolejnym meczem z Simoną Halep. "W niedzielę zapomnę o poprzednim spotkaniu"

Iga Świątek jest w niesamowitej formie na starcie sezonu. Co prawda swój pierwszy turniej - WTA Melbourne - zakończyła na drugim meczu, ale w Australian Open wyeliminowała już trzy rywalki. W IV rundzie zmierzy się z Simoną Halep, którą pokonała w Roland Garros. Przypomnijmy, że ten rozegrany w październiku zeszłego roku turniej zakończył się triumfem Polski.

Iga Świątek po raz trzeci zagra z Simoną Halep

Halep i zajmująca 17. miejsce w klasyfikacji WTA Świątek zmierzą się po raz trzeci w karierze. W obu przypadkach panie grały o awans do wielkoszlemowego ćwierćfinału Roland Garros. Dwa lata temu Halep wygrała 6:1, 6:0. Rok temu Świątek zrewanżowała się Rumunce, triumfując 6:1, 6:2.

- To duże wyzwanie, bo ostatnio Iga mnie zmiażdżyła w Paryżu. Wiele rzeczy muszę teraz zrobić inaczej, bo nasz ostatni mecz skończył się bardzo szybko. Rywalka była bardzo szybka i bardzo mocna tego dnia. Zapomnę teraz o tym meczu. Porozmawiam ze swoim sztabem o tym, co muszę zrobić teraz lepiej i spróbuję się skupić na sobie. Koncentracja musi być na mnie, a jeśli będę w stanie grać mój najlepszy tenis, to mam szans - powiedziała Halep przed meczem, a cytuje ją Polska Agencja Prasowa.