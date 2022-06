Iga Świątek idzie jak burza. Były polityk PiS oburzył swoim wpisem

"Co się tak cieszycie ze zwycięstw Igi? Co macie z nią wspólnego?" - zaczął Migalski. Potem sam sobie opowiedział, czym zdenerwował internautów: "Tyle, co wszystkie 21-latki na świecie. Albo praworęczni w Afryce. Nic wam nie zawdzięcza i nic ją z wami nie łączy. Poza tym, że mówicie podobnym językiem (zresztą ona lepiej nim włada, niż większość z was)". Na koniec zamieścił dodatkowo hasztag #Polacy, co dodatkowo zostało odebrane pogardliwie.