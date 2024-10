Idą łeb w łeb. Ostatni sondaż przed wyborami

Rywalizacja między Kamalą Harris a Donaldem Trumpem pozostaje niezwykle zacięta. Jak wynika z opublikowanego w piątek sondażu dziennika "The New York Times", oboje kandydaci mogą liczyć na poparcie rzędu 48 proc. W badaniu z początku października Harris miała niewielką przewagę.

„Wynik (sondażu), który pojawił się na mniej niż dwa tygodnie przed dniem wyborów (…) nie jest optymistyczny dla Harris” - podkreśla gazeta.

Rezultat, w którym Harris i Trump mają 48 proc. poparcia, oznacza niewielki wzrost wsparcia dla Trumpa od 8 października, kiedy to ukazał się poprzedni sondaż zlecony przez "The New York Times". Wówczas obecna wiceprezydentka miała nad byłym prezydentem przewagę w stosunku 49 do 47 proc. w skali kraju.

Dziennik przypomina, że ostateczną decyzję o tym, kto obejmie urząd prezydenta USA, podejmą wyborcy w tzw. swing states, czyli stanach, w których żaden z kandydatów nie ma wyraźnej przewagi. Do takich stanów należą: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Karolina Północna, Pensylwania i Wisconsin. Ostatnie sondaże wskazują, że w tych stanach wyścig jest bardzo zacięty - zaznacza gazeta.

Trump rośnie w sondażu

Dziennik wskazuje, że dla Trumpa szansą może być narastający niepokój społeczeństwa w kwestii imigracji. W badaniu "The New York Times" 15 proc. wyborców wskazało imigrację jako główny problem (wzrost z 12 proc. w poprzednim badaniu), a 54 proc. uważa, że kandydat Republikanów, zasłużył na większe zaufanie w tej kwestii, szczególnie obiecując "największą deportację w historii Ameryki”.

Na korzyść Trumpa mogą działać również negatywne nastroje co do kierunku, w którym zmierza kraj. Tylko 28 proc. respondentów uznało ten kierunek za właściwy, co jest niekorzystne dla partii rządzącej - zauważa dziennik.

"The New York Times" zaznacza jednak, że są też pozytywne sygnały dla Harris. Przewaga Trumpa w ocenie kompetencji kandydatów w zakresie gospodarki zmniejszyła się z 13 do 6 proc. Ponadto Harris cieszy się większym zaufaniem w kwestii prawa do aborcji i jest preferowanym kandydatem wśród niezdecydowanych wyborców, którzy stanowią 15 proc. elektoratu.