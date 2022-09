Huragan Ian. Z burzy tropikalnej na Karaibach rodzi się potwór

Ze względu na spodziewaną siłę huraganu Ian, który według prognoz ma uderzyć we Florydę we wtorek, na terenie całego stanu został ogłoszony stan wyjątkowy. Na nadejście kataklizmu szykują się również mieszkańcy - w wielu sklepach panują kolejki, a wykupywane są nie tylko towary pierwszej potrzeby, takie jak żywność, ale także agregaty prądotwórcze, czy materiały przeznaczone do zabezpieczania domów. W stan gotowości została postawiona Gwardia Narodowa Florydy.