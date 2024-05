Hulajnoga zderzyła się z autem. Tragiczny finał

Wypadek w Wolsztynie. Hulajnoga zderzyła się z autem

Po wypadku mężczyznę przewieziono do szpitala w Wolsztynie. Tam jednak jego stan znacząco i nagle się pogorszył. W związku z tym zdecydowano o przetransportowaniu go śmigłowcem do jednego z podpoznańskich szpitali. Mimo starań lekarzy życia 43-latka nie udało się uratować.