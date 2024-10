Huawei i PTPM MEDYCYNA XXI ogłaszają start współpracy: smartwatche przyszłością polskiej medycyny

Jeszcze w tym roku Huawei i PTPM MEDYCYNA XXI planują przeprowadzić badanie opinii wśród przedstawicieli personelu medycznego, na temat ich podejścia do danych zdrowotnych ze smartwatchy, jak i potencjalnych barier w używaniu takich zasobów. Na przyszły rok planowane są działania edukacyjne skierowane do pacjentów, mające na celu przekonanie użytkowników smartwatchy do częstszego korzystania z PGHD i świadomego, regularnego monitorowania swoich parametrów zdrowotnych.