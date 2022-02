Horror na Żoliborzu. Mężczyzna rzucał w ludzi nożami kuchennymi

W trakcie akcji ratunkowej strażacy rozstawili pod oknem desperata dwa skokochrony. Równolegle policyjny negocjator próbował namówić mężczyznę do zaprzestania agresji. Tuż przed godz. 3 w nocy, funkcjonariuszom udało się wyważyć drzwi do mieszkania agresora i obezwładnić mężczyznę. W następstwie swoich działań został przewieziony do szpitala na obserwację psychologiczną.