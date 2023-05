Horror na farmie w Niemczech. Zabiła własne dzieci, a potem siebie

To było samobójstwo rozszerzone

Z ustaleń "Bild" wynika, że ​​do podwójnego zabójstwa doszło na terenie dawnego gospodarstwa rolnego. Wszystko wskazuje na to, że matka udusiła swoje dzieci, a następnie pojechała do pobliskiego Korntal-Munchingen. Nie wiadomo dlaczego akurat tam postanowiła odebrać sobie życie. Świadkowie, którzy znaleźli jej zwłoki, wezwali policję. Dalej mundurowi udali się do mieszkania 56-latki w Schwieberdingen w następstwie czego dotarli do ciał jej nastoletnich dzieci.