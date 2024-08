Tragedia na dworcu. Nowe doniesienia ws. zatrzymanego 20‑latka

Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę rano na stacji kolejowej w Sopocie. Około godziny 5:30 sopoccy policjanci zostali powiadomieni o potrąceniu człowieka przez pociąg. Początkowo podejrzewali, że był to wypadek lub samobójstwo.

Wykonane na miejsce czynności potwierdziły jednak, że 23-latek z Gdańska został wepchnięty na tory, prosto pod pociąg. Chwilę później w okolicy dworca do sprawy zatrzymany został 20-letni mieszkaniec Gdyni.

Zatrzymany mieszkaniec Gdyni miał 1,8 promila alkoholu w organizmie. Policjanci znaleźli też przy nim marihuanę. Zabezpieczona została krew do badań pod kątem obecności substancji psychoaktywnych. Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie.

Prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przekazał w rozmowie z RMF FM, że na razie nic nie wskazuje na to, że zatrzymany 20-latek znał 23-latka, którego wepchnął pod pociąg. Nagranie z kamer monitoringu nie wskazuje też, by między mężczyznami doszło do kłótni.