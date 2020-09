WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Horoskop tygodniowy na 7-13 dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu? Horoskop tygodniowy na 7-13 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu? Sprawdź, co zgotuje los w miłości, zdrowiu, pracy i finansach. Horoskop tygodniowy wodnik Wodnik (20.01-18.02) Miłość: Los szykuje Ci w najbliższych dniach niespodziankę ze strony drugiej połowy, będzie zaskoczenia ale też mnóstwo miłych chwil. To również dobry czas dla osób samotnych, duża ochota do nawiązywania nowych znajomości.

Praca: Trochę trudniejszy tydzień zawodowo, pełen wielu ciężkich wyzwań w tym czasie. Nie załamuj się lepiej zrobić to teraz niż miało by się rozwlekać. Rób swoje i spokojnie czekaj do kolejnego tygodnia.

Finanse: Dobry tydzień dla Twych finansów, który stwarza wiele okazji do nowych intratnych inwestycji. Pod koniec tego czasu czeka Cię również większy przypływ gotówki, co zdecydowanie wprawi Cię w lepszy nastrój.

Zdrowie: Zdrowie będzie w bardzo dobrej kondycji , poczujesz powrót sił witalnych. Nabierzesz nowej ochoty do życia. Warto tylko uważać na rozkojarzenie w drugiej połowie tygodnia, gdyż to może się pojawić nagle. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy ryby Ryby (19.02-20.03) Miłość: W tym tygodniu sporo kłótni, większych, małych sprzeczek z drugą połówką. Pod koniec tego czasu zaczniecie powoli się godzić. Samotnym zdecydowanie odradzam szukać w tym okresie partnerów, korzystniejszy czas bliżej weekendu.

Praca: W pracy będą sprawy które Cię rozstroją emocjonalnie, staraj się unikać jak ognia prowokacji do kłótni. Mimo tego niekorzystnego czasu, w końcówce tygodnia pojawi się szansa na pewien rozwój zawodowy.

Finanse: Dobry czas jeśli chodzi o Twoją płynność finansową, nie będzie strat w tym tygodniu. Duża szansa na dodatkową gotówkę w końcu tygodnia. Warto tez pomyśleć by co nie co zainwestować, szczególnie w końcu tygodnia korzystne warunki.

Zdrowie: Trochę nerwowy tydzień, szanuj swoje samopoczucie. Warto stosować metody relaksacji a także zwiększyć aktywność fizyczną. Wszystko to zdecydowanie poprawi słabszą kondycję z tego tygodnia. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy baran Baran (21.03-19.04) Miłość: W tym tygodniu dasz się ponieść miłosnym uniesieniom, co bardzo doceni Twoja druga połowa. Dużo romantycznych wspólnych chwil i wzajemnej adoracji. Dobry czas by samotne barany zaczęły szukać partnerów do stałych związków.

Praca: Zawodowo tydzień pełen energii, pasji i nowych perspektyw do rozwoju. Czasem twoi przełożeni mogą mieć dziwne pomysły na usprawnienie pracy. Jednak odpowiedni dialog i kreatywność naprostują ich myślenie. To będzie Twój czas.

Finanse: Najbliższy tydzień sprzyja fortunie, wielość możliwości zarobku . Duża liczba bonusów finansowych i szansa na wspaniałe inwestycje. Ten czas będzie zdecydowanie pełen korzyści

Zdrowie: Problemy z kondycją fizyczną, warto zacząć uprawiać jakąś aktywność sportową . W sferach duchowych, dużo pozytywnej energii i chęci do życia. Czas by zacząć czerpać ze świata to co najlepsze. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy byk Byk (20.04-22.05) Miłość: Dobry czas na wspólne wyjazdy z bliską osobą, to świetny moment by wyrwać się od rutynie i wzmocnić wasze relacje dodatkowo. Wolne byki będą miały dużo okazji na nowe ciekawe znajomości w najbliższym tygodniu.

Praca: Czeka cię sporo pracy w najbliższym czasie. Da ci się we znaki lekkie wypalenie, dodatkowo musisz uważać też na osoby niezbyt życzliwe Tobie. One mogą pojawić się w pobliżu i próbować mącić, oczywiście ich intencje szybko wyjdą na jaw.

Finanse: Znacząca poprawa w sferach finansowych, spłynie na ciebie niczym manna z nieba mnóstwo korzyści. Dobry czas na nowe ciekawe inwestycje, w najbliższym czasie możliwe też spore przypływy pieniędzy.

Zdrowie: Będziesz się cieszyć dobrym zdrowiem fizycznym w tym tygodniu. Trochę inaczej w sferach psychicznych, pojawi się lekkie znużenie i czasem podenerwowanie. Szybko jednak będziesz powracać do pełni sił. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy bliźnięta Bliźnięta (23.05-21.06) Miłość: Zbliża się okres szczerych rozmów w Twojej relacji z drugą osobą, a także wielu wspólnych inicjatyw miedzy wami. Tak samo jest to wspaniały czas dla samotnych bliźniąt, w tym okresie łatwo znajdziecie wymarzoną przez siebie osobę.

Praca: Przed Tobą sporo wyzwań, ale tez mnóstwo nowych perspektyw zawodowych. W najbliższym czasie pojawi się tez uczucie dużej satysfakcji z podejmowanych przez siebie działań. Będzie to dobry czas dla rozwoju zawodowego.

Finanse: Duży przyrost finansowy. Czeka cię sporo premii od losu, to też dobry okres czasu na wszelkie działania mające na celu pomnożenie majątku. Łap tą chwile i działaj roztropnie.

Praca: Przed Tobą zarówno nowe możliwości, jak i szereg wyzwań. Nie będzie problemu ,by sobie z tym jakoś poradzić. Warto uważać na zazdrosne i nieprzychylne osoby wokoło, będzie ich trochę w Twoim otoczeniu.

Finanse: Stan Twoich finansów, ma się bardzo poprawić w najbliższym czasie. Dobrze jest też coś zainwestować, sytuacja temu sprzyja. Z początku tygodnia czeka Cię spory przyrost gotówki.

Zdrowie: Musisz zadbać o siebie w najbliższym czasie. Używki, zła dieta, nerwy. To wszystko nie sprzyja zdrowiu .Trzeba zdecydowanie więcej sił zainwestować w dobre nawyki, które zaczną przywracać równowagę w Twoim organizmie. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy panna Panna (24.08-22.09) Miłość: Pora by bardziej otworzyć się emocjonalnie przed swoją drugą połową, to wyjdzie wam obojgu na dobre. Duża ilość rozmów i dzielenie się sekretami bardzo wzmocnią relację. Samotni będą mieli większą szanse by poznać w życiu szczere otwarte osoby .

Praca: Dobra energia w pracy , dużo nowych możliwości na wzrost zawodowy. Dzięki Twej szczerości w tym tygodniu zjednasz sobie przyjaciół z którymi nawiążesz sojusze na długie lata. Pojawi się też możliwość doszkolenia w nowych dziedzinach.

Finanse: Stabilne finanse, bez większych wydatków ale tez bez znaczących zysków. Jednak ta sytuacja jest i tak dla Ciebie dobra, a to dzięki zmysłowi oszczędzania. Dlatego Twoja pozycja finansowa będzie nadal wysoko.

Zdrowie: Warto zacząć uprawiać sport, wpłynie to świetnie na kondycję i poprawi samopoczucie. W tym tygodniu odczujesz przypływ nowych sił witalnych, to dodatkowo nie pozwoli Ci usiedzieć w miejscu. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy waga Waga (23.09-22.10) Miłość: Dobry czas na bardziej szalone pomysły w Twojej relacji, pora dać ponieść się fantazji. Zwłaszcza ze kreatywnych pomysłów na spędzenie wspólnego czasu Ci nie zabraknie. Samotni będą mieć większą ochotę do flirtu w najbliższym czasie, co zaowocuje nowymi relacjami.

Praca: W pracy odczujesz duże znużenie, natłok obowiązków w najbliższym czasie da Ci się we znaki. Bliżej weekendu powrót sił i chęci. Ten tydzień to dobry czas na zawarcie nowych znajomości w miejscu pracy.

Finanse: Finansowo to będzie naprawdę dobry tydzień. Zwrócą się Twoje niektóre inwestycje, szykuje się też gotówka z innych źródeł. Nie będziesz się przejmować pieniędzmi i najdzie Cię ochota by przeznaczyć trochę na coś co sprawi Ci przyjemność.

Zdrowie: Ważne by w tym tygodniu skupić się na poprawianiu kondycji fizycznej, dobra forma zawsze się przyda i dobrze wpłynie na wszystko. Dobrze jest też spróbować rożnych technik relaksacji, gdyż możesz czuć zmęczenie z początku tego tygodnia. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy skorpion Skorpion (23.10-21.11) Miłość: Czekają Cię wielkie miłosne przygody w związku, planety będą sprzyjać rozwojowi wydarzeń. Druga polówka też będzie Cię pozytywnie zaskakiwać na każdym kroku. Tak samo osoby samotne na tym skorzystają.

Praca: Szykują się zmiany, na szczęście pozytywne dla Ciebie. Nowa praca? Awans? Wszystko jest możliwe, to dobry okres czasu w sferze zawodowej. Tak samo będziesz wzmacniać sojusznicze relacje w miejscu pracy.

Finanse: Stabilnie w sferze finansowej. Nie musisz się obawiać większych wydatków w najbliższym tygodniu, ale tez musisz uzbroić się w cierpliwość licząc na większe zyski. Sytuacja na tyle dobra ze najdzie Cię ochota na większe zakupy w tym czasie.

Zdrowie: Warto zacząć bardziej zdrowo się odżywiać a także bardziej zadbać o kondycje fizyczną. Jest dużo przyjemnych dyscyplin sportu które możesz zacząć uprawiać. Ogólnie w najbliższym czasie będziesz się cieszyć dobrym zdrowiem. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy strzelec Strzelec (22.11-21.12) Miłość: Najbliższy tydzień bardzo sprzyja wzajemnemu wsparciu miedzy Tobą a drugą stroną. Wiele wspólnych rozmów i satysfakcji dla Ciebie i drugiej połowy To też dobry czas dla samotnych na poszukanie partnera. Praca: W życiu zawodowym duże ożywienie, to dobry okres czasu na próbowanie swych sił w nowych biznesach, na dodatkowe formy rozwoju zawodowego . Wykorzystaj tą okazję, planety temu sprzyjają.

Finanse: Finansowo w tym tygodniu czeka Cię wiele wyzwań. Ten czas sprzyja ryzykownym inwestycjom, ale trzeba też umieć ocenić co dobre a co złe. Szczególnie dobry okres inwestycyjny pod koniec tygodnia.

Zdrowie: Zdrowie będzie Ci dopisywać w najbliższym czasie, będziesz odczuwać większą ochotę na przeróżne aktywności. Tak samo zmniejszy się w tym tygodniu nerwowość, co bardzo dobrze odczujesz. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy koziorożec Koziorożec (22.12-19.01) Miłość: W miłości zapowiada się trochę gorszy czas, możliwe w tym tygodniu spięcia z drugą połową. Kłótnie o tak naprawdę małe rzeczy. Dla samotnych to również nie jest najlepszy tydzień na szukanie miłości.

Praca: W pracy pewne ożywienie, czeka Cię więcej zajęć w najbliższym czasie, robota będzie „palić się w rękach ‘’ i możesz czuć tez pewne znużenie obowiązkami. W tym czasie też możliwe małe sprzeczki z współpracownikami.

Finanse: Finansowo duża stabilność w tym tygodniu. Nie spodziewaj się jakiś dodatkowych dochodów, ale też nie martw się że będą straty. Ten tydzień przynajmniej nie wprawi cię w finansowo zły nastrój.

