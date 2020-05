Horoskop tygodniowy na 25-31 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu w miłości, finansach, pracy i zdrowiu?

Horoskop tygodniowy wodnik

Wodnik (20.01-18.02) Miłość: Zawiedzione nadzieje, niespełnione uczucie, gorycz. Ustalenia z samotną kobietą. Radość, możliwość drugiej młodości.

Finanse: Długie oczekiwanie na decyzję kobiety. Kurczowe trzymanie swojego stanu posiadania, nie przynosi rezultatu, straty. Kompulsywność, wściekłość, wybuchy szału.

Praca: Chęć zmian, jednak konieczność stabilizacji. Nadmiar obowiązków, nieprzemyślane decyzje. Beztroska i swawola, lekkość.

Zdrowie: Zostawienie choroby za sobą. Czekanie na lepszy czas, możliwość ciąży. Możliwe uzależnienia, nadmiar zabawy. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy ryby

Ryby (19.02-20.03) Miłość: Zadowolenie ale poczucie wpadnięcia relacji w rutynę. Tajemnice, chęć ostrej wymiany zdań. Rak lub lew skutecznie odgryzą się, smutek.

Finanse: Otwarcie się na świat, rześkość, poczucie wiatru w żaglach. Dobra rada lub pomoc kobiety w interesach, sukces. Kłótnia z kobietą spod strzelca lub koziorożca.

Praca: Poczucie rezygnacji, mimo wszystko stały dochód. Nawet najbardziej szalone pomysły mogą się udać. Ustawienie do pionu przez przełożonego, poświęcenie.

Zdrowie: Nagromadzenie niedomagań, konieczność zdania się na innych. Nieudana kuracja, pogłębianie się dolegliwości. Zadowolenie, szybki obrót spraw ratuje z choroby. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy baran

Baran (21.03-19.04) Miłość: Dla Pań spod barana możliwy wybuch namiętności do mężczyzny spod koziorożca lub wodnika. Wyciszenie, dystansowanie się od otoczenia, czas pojednań. Akceptacja trudności w związkach, zdanie się na innych.

Finanse: Nowe radosne perspektywy dzięki mężczyźnie spod wagi lub skorpiona. Bezwzględna walka o swoje, zasięgnij pomocy osób trzecich. Umowa podpisana ze skrupulatnym mężczyzną, sprawy urzędowe.

Praca: Gdy wszystko się wali dookoła, pojawiają się nowe możliwości. Czekanie na rezultaty swojej pracy, radość. Niechęć do współpracowników, niedopuszczanie do siebie innych.

Zdrowie: Kapryśne zdrowie, drobne bolączki wykuruje czas. Stany depresyjne, chęć porzucenia wszystkiego, fantazjowanie. Niepewność diagnozy lekarza, możliwość pomyłki. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy byk

Byk (20.04-22.05) Miłość: Wybierasz samotność, odgradzasz się od ludzi. Dystansujesz się, chcesz odpocząć, poukładać w głowie emocje, zaszufladkować poznaną osobę. Smutek, melancholia i skłonność do pofolgowania sobie, występek.

Finanse: Decyzja która odbija się echem, rozdarcie, konieczność obrony. Drobne kłopoty, mimo wszystko pomyślność. Powolna lecz skuteczna praca pozwala być pewnym osiągnięcia profitów.

Praca: Poczucie niedocenienia, buzujące emocje, chęć zadośćuczynienia. Sukcesy z których nie możesz się w pełni cieszyć, śmiałe i dobre pomysły. Sprawy lub osoby z przeszłości, usidlenie, konieczność ciągłego ratowania sytuacji.

Zdrowie: Możliwość interwencji lekarskiej, wybory, przecenianie stanu zdrowia. Wsparcie bliskiej kobiety, rekonwalescencja. Możliwy wymuszony odpoczynek, możliwe rzucanie nałogów. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy bliźnięta

Bliźnięta (23.05-21.06) Miłość: Wahania nastrojów, wybuchów radości na przemian z chandrą. Relacja zadowala, poczucie pełni szczęścia. Zburzenie schematów które krępowały, wyzwolenie.

Finanse: Drobne kłopoty przez które spokojnie przebrniesz. Niedocenianie tego co posiadasz, czekanie bez podejmowania działań. Możliwość złej inwestycji która wprowadzi w tarapaty, zaufanie źle lokowane.

Praca: Niechęć, zamartwianie, cierpienie, walka z sobą by chodzić do pracy. Nowe działania, plany na realizację których będzie trzeba poczekać.

Zdrowie: Wsparcie rodziny, bliskich przyjaciół, wyjście z kłopotów. Powolna lecz skuteczna rekonwalescencja. Uważaj z nałogami, unikaj zbyt gwałtownych wybuchów. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy rak

Rak (22.06-22.07) Miłość: Kobieta spod znaku ryb lub barana może namieszać w Twojej głowie, pewność uczuć. Akt seksualny, wydarzenia poza wszelką kontrolą. Przytłoczenie, wyczekiwanie zmian które mogłyby Ciebie odciążyć.

Finanse: Zakończenie spraw, finalizacja która przynosi upragnione zadowolenie. Nauka, zdobywanie wiedzy od mężczyzny który cieszy się u Ciebie dużym autorytetem. Urzędnik, policjant, adwokat pozwala załatwić pozytywnie problemy.

Praca: Nowe szanse których nie wykorzystujesz, skrępowane ruchy, nadmierne analizowanie. Koniec który stworzy nowe możliwości, nie śpiesz się, przychylność. Radość, wyczekiwane docenienie, wyróżnienie.

Zdrowie: Siła i wigor, nowe możliwości, poprawa kondycji. Kobieta która gra na nerwach, ograniczenia, złość. Sport, zdobywanie umiejętności które zaowocują w przyszłości. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy lew

Lew (23.07-23.08) Miłość: Zakochanie, nagły wybuch uczuć, zauroczenie. Legalizacja która rozczarowuje, cel który nie przyniósł tyle radości na jakie liczono.

Finanse: Szyba komunikacja, poznawanie nowych ludzi. Spory i walki wyjdą na dobre, podwaliny przyszłego sukcesu. Złość z powodu zbyt szybko podjętej decyzji, strata.

Praca: Zadowolenie z siebie, zwracanie na siebie uwagi, radość. Nowy pomysł samotnej kobiety, nowe perspektywy. Konieczność budowania od nowa, wszystko co złe już za Tobą, trudności.

Zdrowie: Wyzdrowienie nie przywraca pełnego animuszu. Kurczowe trzymanie się domu, niepewność. Wsparcie i pomoc mężczyzny spod znaku barana lub byka. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy panna

Panna (24.08-22.09) Miłość: Pokusa, uwiedzenie, nowa miłość. Emocje sięgają zenitu, krępują ruchy, nie wiesz co masz robić. Dla kobiet unikanie zalotów mężczyzny spod raka lub lwa.

Finanse: Rozczarowanie prowadzi do konfliktów, walka. Kobieta spod ryb lub barana tworzy fałszywe wyobrażenie sytuacji, możliwość pomyłki. Możliwość upragnionego wyjazdu zagranicę, radość.

Praca: Źle znosisz pracę zespołową, niezadowolenie. Nowy kontrakt, umowa dzięki wpływowej kobiecie. Zakończenie przeszłości, poszerzanie wiedzy, nauka.

Zdrowie: Dolegliwości z powodu zbytniego pobłażania sobie, przesada. Czas spędzony z innymi, zaskoczy, przyniesie zadowolenie. Konflikty damsko – męskie mogą zszargać Twoje nerwy. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy waga

Waga (23.09-22.10) Miłość: Wolny związek, czekanie na rozwój wydarzeń. Porywczość może przynieść tym razem pozytywne skutki, radość. Mężczyzna spod znaku skorpiona lub wagi może powodem cierpienia, smutek.

Finanse: Głębokie rozczarowania wymuszają konieczność bronienia się. Czekanie na wspólną inicjatywę która przyniesie korzyści. Sukces wprowadzony dzięki pełnemu zaangażowaniu, zapalczywość.

Praca: Niezadowolenie z pracy, pomimo wszystko pogodzenie się z losem. Pomoc, dobrze spędzony czas z mężczyzną spod wagi lub skorpiona. Chęć odpoczynku, nagła decyzja w sprawie urlopu.

Zdrowie: Drobne ograniczenia i wyrzeczenia poprawią sytuację zdrowia. Pełnia radości, zadowolenie, błogostan. Wyczekiwanie, rozdarcie, sytuacja bez wyjścia. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy skorpion

Skorpion (23.10-21.11) Miłość: Uczucia mogą prowadzić do nieodżałowanych pomyłek, ryzyko rozstania. Strapienie, smutek który się nawarstwia, apatia, bierne czekanie na poprawę.

Finanse: Brak zaufania do współpracowników, bronienie się, porywczość. Nowy start który przynosi radość i sukces. Rozstrzygnięcie spraw urzędowych lub sądowych.

Praca: Znajdowanie wrogów, pochłonięcie przez konflikty. Zbyt wiele wziąłeś na siebie, pomysł na wyjście z kłopotów. Powolna poprawa sytuacji, długa droga przez pustynię, kłopoty.

Zdrowie: Beztroska przeplatana ze zbytnią nerwowością. Zła ocena innych, zadufanie w sobie. Kuracja która przywróci Ciebie do zdrowia. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy strzelec

Horoskop tygodniowy koziorożec

Koziorożec (22.12-19.01) Miłość: Nowa miłostka która nie ma możliwości się zrealizować. Czarne chmury nad związkiem, wzajemne pretensje. Karczemna kłótnia, pomieszanie uczuciowe.

Finanse: Osoby z przeszłości odwracają się od Ciebie, zakończenie współpracy. Otwarty konflikt z kobietą spod znaku ryb lub barana. Samozadowolenie, klosz, ryzyko nieopłacalności.

Praca: Pomimo popełnianych błędów nic Tobie nie zagraża. Egoizm może doprowadzić do drobnych kłopotów. Cierpliwa praca w znoju która pozwoli wyjść z problemów finansowych.

Zdrowie: Zdobywanie informacji, diagnoza ratuje chorego. Chwiejność, konieczność wzięcia się za siebie. Samodyscyplina wprowadzona odmieni Twoje życie na lepsze. Więcej dowiecie się u Eksperta!

