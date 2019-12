WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Redakcja Wiadomosci WP 1 godzinę temu Horoskop tygodniowy na 23-29 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu? Horoskop tygodniowy na 23-29 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Jesteś ciekawy co przygotował dla ciebie los? Sprawdź horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku (iStock.com) Horoskop tygodniowy dla barana Baran (23-29.12.2019) Miłość: Pora zrealizować ambitne plany, na jakie od dawna masz ochotę. Tydzień sprzyja mądrym decyzjom miłosnym. Gdy pierwsza gwiazdka zabłyśnie, będziesz pewny, że obrałeś dobrą drogę. Praca: Różne służbowe spotkania dostarczą wam tematów do ciekawych rozmów, także prywatnych. Będziecie taktownymi pośrednikami i dobrymi negocjatorami. Mało w tym czasie będzie pracy i nowych zadań, ale informacje, które do Ciebie dotrą okażą się bezcenne. Finanse: Odzyskacie siłę i moc działania, szczególnie w dziedzinie obrotu pieniędzmi. Oby ten obrót tylko nie był przeprowadzany na ostatnią chwilę. Po świętach przeanalizujesz jeszcze raz wszystko na spokojnie. Zdrowie: Czekają cię spokojniejsze dni. Inwestuj w siebie, zadbaj o swoją urodę i porządnie odpocznij. Nie musisz do później nocy siedzieć przy biesiadnym stole, bliscy Cię doskonale zrozumie, że święta to również czas na indywidualny odpoczynek. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla byka Byk (23-29.12.2019) Miłość: Uda ci się nawiązać przyjaźń z kimś, kto od dawna cię intrygował. Okaże się, że macie więcej wspólnych zainteresowań, niż wszyscy sądzą. Nie omieszkasz zawładnąć wszystkich myśli tej osoby. Praca: Nadchodzi czas działania. Przypomnisz sobie o ważnych planach. To, co nie udawało ci się przez ostatnie miesiące, powoli zacznie układać się po twojej myśli. Finanse: Na wyprzedaży wydacie masę pieniędzy, ale możecie liczyć na korzystne transakcje. Gro wydatków pójdzie na smaczne frykasy, które uwielbiasz. Zdrowie: Początek tygodnia odbije się na zdrowiu, dbajcie szczególnie o kręgosłup. Zamiast siedzieć przy stole, zaproś towarzystwo na spacer. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla bliźniąt Bliźnięta (23-29.12.2019) Miłość: Nawet jeśli planujesz spędzić ten tydzień na samotnych rozmyślaniach, to i tak nie uda ci się schować przed rodziną i znajomymi. Różne znudzone życiem osoby będą oczekiwać, że uprzyjemnisz im świąteczny czas. Nikt przecież jak Ty, nie opowiada śmiesznych anegdot, daj więc im trochę radości. Praca: W pracy trzymaj się z daleka od dodatkowych obowiązków i zbyt ambitnych zadań. Końcówka roku zapowiada się żmudna, ale przecież nie można myśleć o pracy podczas świąt. Im efektywniej teraz odpoczniesz, tym bardziej produktywnie przystąpisz do działania. Finanse: W finansach nie szarżujcie, z inwestycjami poczekajcie, Tarot daje ostrzeżenie przed niepewnymi partnerami, szczególnie jeśli są obcokrajowcami lub przebywają za granicą. Świąteczna euforia niechaj zagości w sercach a nie w portfelu, bądź ostrożny. Zdrowie: Niektóre Bliźnięta mogą spodziewać się wypłaty świadczeń zdrowotnych lub uzyskają zwrot z ubezpieczenia, warto choć część z nich przeznaczyć na suplementy diety. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla raka Rak (23-29.12.2019) Miłość: W miłości nie znajdziesz powodów do narzekania. Warto wyjechać we dwoje lub przyjąć zaproszenie po świętach na szaloną randkę w ciemno. Atmosfera będzie niezapomniana a i ty otworzysz się z większą ufnością na nowe. Praca: Będziesz zajęty wieloma sprawami jednocześnie i możesz odnieść wrażenie, że wszyscy wymagają od ciebie zbyt wiele, a terminy są stanowczo zbyt krótkie. Nie zgadzaj się na propozycje, które już na pierwszy rzut oka wydają ci się niekorzystne. Finanse: Będziecie mieć tendencję do stawiania spraw na ostrzu noża i walki do upadłego o przegrane sprawy. To nie jest czas na takie działania, wstrzymaj się, przemyśl a sytuacja obróci się na Twoją korzyść. Zdrowie: Jeśli od jakiegoś czasu zmagacie się z dolegliwościami, to w tym tygodniu wskazane jest zastosowanie radykalnej terapii, mimo, że wszyscy wokół będą biesiadować, Ty do świątecznego stołu podchodź rozsądnie. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla lwa Lew (23-29.12.2019) Miłość: W miłości pójdź na kompromis, a nic nie stracisz i przy okazji więcej się dowiesz. Tylko te informacje zostaw dla siebie, przemyśl je jeszcze raz zanim podejmiesz kolejną próbę działania. Praca: W sprawach zawodowych niewiele będzie się działo. Wygoda, luksus i dobre jedzenie okażą się ważniejsze od innych zainteresowań. Po świętach ruszysz z większą werwą, daj sobie trochę luzu. Finanse: Unikajcie konfliktów, a starania o podwyżkę odłóżcie na bardziej sprzyjający moment. Nie ma co psuć sobie humoru w tym czasie. Koniec tygodnia sprzyja tym rozmowom zdecydowanie bardziej. Zdrowie: Lwy starające się o lepsze terminy do specjalistów lub na zabiegi mogą liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności i dobre kontakty ze służbą zdrowia. Ktoś niezdecydowany zrezygnuje z terminu, z którego ty będziesz mógł szybko skorzystać. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla panny Panna (23-29.12.2019) Miłość: W miłości przypomnisz sobie o starych wielbicielach, a nawet zadzwonisz pierwszy do kogoś, kto niegdyś zabiegał o twoje serce. Nie zagrzebuj się jednak tylko w wspomnieniach, wokół Ciebie jest też dużo osób, czekających na ciepłe słowa. Sam przyznaj, że w ostatnim czasie, szastałaś panno krytyką na prawo i lewo. Praca: W pracy powodzenie, ale dyskretnie pilnuj swoich współpracowników. Ktoś podejmie ryzykowną decyzję, a potem będzie cię błagać o ratunek. Ty przecież wiesz najlepiej jak zaradzić w takiej sytuacji, tylko komentarze odnośnie niefrasobliwego działania tej osoby zachowaj dla siebie. Finanse: Ważne osoby będą ci przychylne, a tobie nie zabraknie refleksu, aby to wykorzystać. Upomnisz się o zaległą podwyżkę lub inne przywileje, które od dawna ci się należały. Otrzymasz ją, już niebawem. Zdrowie: Ten tydzień pozwoli wam uświadomić sobie czego w swoim życiu nie akceptujecie, objawić się to może przez krótkotrwały atak alergii lub nietolerancji pokarmowej. Warto zakupić ziołową herbatkę na niestrawność. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla wagi Waga (23-29.12.2019) Miłość: W miłości szczęście będzie ci dopisywać, ale twoje zachcianki będą się szybko zmieniać. To może rodzić konflikt, jednak oboje jesteście na tyle dyplomatyczni, dlatego kompromis jest wam teraz pisany. Praca: Ktoś postąpi inaczej niż sądziłeś, ktoś zapomni przekazać ważną wiadomość. Nie polegaj na innych, tylko sam pilnuj tego, co jest ważne, a nie spotka cię żadna przykrość. W kolejnym tygodniu sytuacja rozwiąże się z korzyścią dla Ciebie, wiec nie ma co się aż tak denerwować. Finanse: W sprawach finansowych możesz sporo zyskać dzięki sprzyjającym zbiegom okoliczności. Kogoś zastąpisz, dasz sobie radę z nowymi obowiązkami i szef zacznie poważnie rozważać twój awans. Będziesz zadowolony z rychłej podwyżki, która za nim pójdzie. Zdrowie: Zwrócicie uwagę na stan swojego zdrowia, zmienicie dietę lub zdecydujecie się na wizytę u lekarza. Jednak przy świątecznym stole nie debatujcie nad własnymi dolegliwościami, bo to absolutnie zły pomysł. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla skorpiona Skorpion (23-29.12.2019) Miłość: Kusić cię będą nowe znajomości i intrygujące spotkania. Zastanów się jednak od czasu do czasu, czy warto dla przelotnej znajomości czy nawet romansu rujnować to, co zbudowałeś razem z bliską ci osobą. Spraw by w tym pięknym czasie uczucia odżyły na nowo. Praca: Postaraj się nie zmieniać własnych planów tylko dlatego, że ktoś oczekuje od ciebie uprzejmości. Ty na tą osobę nie mógłbyś liczyć, dlatego trzymaj się swoich zadań i nic ponad to. Pracy będzie mniej, ale to nie powód do wrzucania na swoje barki, cudzych zadań. Finanse: W sprawach finansowych bądź ostrożny. Ktoś może poprosić cię o pomoc, która może kosztować cię zbyt wiele. Naobiecuje, naopowiada a swoich słów nie będzie się trzymać. Pożyczki dla bliskich osób też w tym okresie możesz sobie darować. Zdrowie: Zalecana jest ostrożność, zwłaszcza we wszystkim, co wiąże się ze zdrowiem i służbą zdrowia. Nie ma co się wściekać na działanie NFZ, to nie temat na świąteczny czas. Zadbaj lepiej o ruch i energetyczny spokój. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla strzelca Strzelec (23-29.12.2019) Miłość: Może być ci trudno skupić się na własnych sprawach. Ktoś prosi cię o pomoc i radę. Poczujesz się ważny i potrzebny. Pogodzisz zajadłych wrogów, pomożesz nieśmiałym przyjaciołom. Za twoją życzliwość spotka cię nagroda. Praca: Obudzi się w tobie duch buntownika i odkrywcy. Trudno będzie ci skoncentrować się na obowiązkach, bo pociągać cię będzie wszystko to, co nowe i ryzykowne. Przemyśl jeszcze raz swoje koncepcje i od Nowego roku ruszaj śmiało, czas wtedy Ci bardzo sprzyja. Finanse: Dyskusje na temat lokat bankowych i sytuacji na rynku okażą się niezmiernie emocjonujące. Nie lubisz nazbyt oszczędzać, chyba, że przyświeca temu jakiś szczytny cel. Posłuchaj jednak i nie irytuj się, nie zawsze musisz mieć rację w sprawach finansowych. Zdrowie: Twój nastrój w tym tygodniu stanie się zmienny, trudno ci będzie ruszyć się z domu. Bądź dla siebie bardziej wyrozumiały a przede wszystkim dla świątecznych gości. Lenistwo wprawdzie ci nie służy, ale pod koniec tygodnia, odbijesz je sobie, wytężonym ruchem. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla koziorożca Koziorożec (23-29.12.2019) Miłość: Podczas świąt towarzyskie sprawy okażą się niezwykle ważne. Ktoś poprosi cię o pomoc lub pośrednictwo w zagadkowej miłosnej sprawie. Bądź wyrozumiały, bo przy okazji odkryjesz sekret, który wprawi cię w doskonały nastrój. Praca: Słońce sprzyja zawodowym i finansowym sukcesom. Poważnie podejdziesz do swoich obowiązków, dotrzymasz terminów i zasłużysz na nagrodę. Finanse: Merkury sprzyja sprawom finansowym. Odkryjesz w sobie talent do pomnażania gotówki. Wprawdzie to pomnażanie będzie widoczne po Nowym Roku, ale już masz z czego się cieszyć. Zdrowie: Wizyta u kosmetyczki, masaże i zdrowa dieta najlepiej poprawią ci humor. W święta jednak nie rób nikomu przykrości i staraj się jeść wszystko, byle z umiarem. Więcej dowiecie się u Eksperta! Wodnik (23-29.12.2019) Miłość: Twój dom podczas świąt stanie się miejscem, gdzie wszyscy będą mogli cieszyć się wspaniałą atmosferą. Nie tylko licznie zapowie się rodzina, ale to co najbardziej cię ucieszy bliscy znajomi, którzy z odległych zakątków, na ten czas do kraju się zjadą. Praca: W sprawach zawodowych słuchaj intuicji. Twoje pomysły będą niezwykłe, ale nie wszystkie zostaną odpowiednio zrozumiane przez szefa. Czas na ich wcielanie przyjdzie niebawem, ważne jednak abyś przedstawił rzeczowo swoje argumenty. Finanse: Będziesz miał szansę wytropić tajemnicę lub dowiesz się ile zarabia konkurencja. To zainspiruje Cię do walki o swoje. Przygotujesz również atak, na swoich dłużników, w końcu ileż można czekać. Zdrowie: Pod koniec tygodnia poczujesz przypływ odwagi i życiowej energii. Jednak zwróć uwagę na ilość zjadanych słodyczy, aby ta energia nie była pod wpływem ich działania. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla ryb Ryby (23-29.12.2019) Miłość: W miłości wydarzenia biec będą spokojnym rytmem. Ktoś o artystycznej duszy znajdzie sprytny sposób, aby wyciągnąć cię na niespodziewaną, ale bardzo udaną randkę. Będziesz w tym uroczystym czasie również niezmiernie czuły i wylewny, co tylko przysporzy Ci ciepła z drugiej bliskiej Ci strony. Praca: Jeśli po świętach czeka cię ważna rozmowa, to zwróć uwagę na szczegóły, a wygrasz więcej niż inni. Spisz plusy i minusy aktualnej sytuacji, aby nie można Cię było zbyć ze swoich koncepcji. Efekty swoich działań zauważysz do 4 tygodni. Finanse: Uświadomisz sobie, ile sam jesteś warta Rybo. Doda ci to odwagi w decydującej rozmowie o podwyżce z szefem lub inną ważną osobą. Lubisz obdarzać prezentami, sprawdzaj jednak ceny, by po świętach nazbyt się na swoją rozrzutność nie denerwować. Zdrowie: Pamiętaj , że jak cię ludzie widzą, tak cię piszą. Nie żałuj sobie na fryzjera i modne ciuchy, a natychmiast poczujesz poprawę humoru. Przy świątecznym stole nie marudź, co lubisz a co nie, bo sprawisz swoją postawą niepotrzebnie przykrość. Więcej dowiecie się u Eksperta!