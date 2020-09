Horoskop dzienny na wtorek 29 września 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Wodnik (20.01-18.02) Zanim poświęcisz się dla kogoś w pracy, to zastanów się, czy ta osoba zrobiłaby dla Ciebie to samo. Nie oznacza to, że stałeś się egoistą. Ale oznacza, że na reszcie nie pozwolisz się wykorzystywać.

Byk (20.04-22.05) W pracy może dziś być nerwowo. Ktoś nie przyjdzie, ktoś coś zawali, a szef każe ci ratować sytuację. Pokarz co potrafisz i zarządzaj. Wieczorem, mimo że będziesz zmęczony to też i zadowolony. Pozwól sobie na małą, słodką nagrodę.

Bliźnięta (23.05-21.06) Dziś możesz mieć dziwny i szalony dzień. I choć z początku będzie nerwowo, to potem zaczniesz się doskonale bawić. Po południu wyjście z przyjaciółmi będzie doskonałą rozrywką. Nie szalej do późna.

Rak (22.06-22.07) Dziś będziesz bardzo interesować się sprawami finansów. Inwestowanie i dodatkowe zarobki, to będzie dziś dla ciebie najważniejsze. I choć wpadniesz na kilka nawet ciekawych pomysłów, to możesz bać się wprowadzić je w życie.

Lew (23.07-23.08) Dziś poczujesz, że pewne rzeczy w Twoim życiu wymagają zmiany. I co ważniejsze zaczniesz zastanawiać się jak to zrobić. Po południu Twój szef może popsuć ci plany na resztę dnia, prosząc o coś, ale nie martw się. Później odwdzięczy się za pomoc.

Panna (24.08-22.09) Życie to zmiany. I choć możesz czuć, że jesteś na nie nieprzygotowana, to nie walcz z nimi. Łatwiej wtedy je przejdziesz. W pracy i w domu zacznij zwracać większą uwagę na zdanie innych. Twój porządek i zorganizowanie nie zawsze podoba się wszystkim.

Waga (23.09-22.10) Dziś masz dobrą rękę do pieniędzy. Inwestowanie, umowy, konsolidacje, to doskonały dzień, by poprawić i ulepszyć swoje finanse. Po południu zadowolona ze znalezienia nowych oszczędności postanowisz to uczcić na zakupach. Nowe ciuszki zawsze się przydadzą.