Horoskop dzienny na wtorek 28 maja 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości





Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Wodniku, według horoskopu ktoś odwdzięczy się dziś za przysługę z przeszłości lub odda zaległość. Dzień może być nieco stresujący, ale jeśli odpowiednio się zorganizujesz, poczujesz ulgę. Zgodnie z horoskopem zostaniesz doceniony w sferze zawodowej. Rodzina wesprze cię w twoich działaniach. Nie jesteś z niczym sam, nawet jeśli ci się tak wydaje. Nie zrażaj innych do pomocy tobie przez zbytnią krytykę.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Ryby, wasz horoskop na dzisiaj mówi zdecydowanie: nie ryzykuj. Może ci się wydawać, że wiesz najlepiej, ale nieodpowiedni ruch spowoduje porażkę. We wtorek skup się na tym, co znajome i sprawdzone. Zgodnie z horoskopem będzie to dobry dzień na uregulowanie ewentualnych zaległości i długów. Nieoczekiwanie pomoc może okazać pochodzący z rodziny Byk.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Baranie, twój dzienny horoskop na wtorek przepowiada, że jest to dzień pożegnań. Ktoś, kogo znasz, zmieni miejsce zamieszkania lub pracy. Może oznaczać to zakończenie znajomości, ale nie musi. Zgodnie z twoim horoskopem we wtorek pojawi się okazja do długiej rozmowy z sympatycznym Skorpionem. Wieczór będzie relaksujący i bezstresowy, chyba że zaczniesz wypominać komuś wydarzenia z przeszłości.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Byku, zgodnie z horoskopem wtorek będzie dla ciebie okazją do rachunku sumienia. Jeśli nadepnąłeś komuś na odcisk, teraz możesz to naprawić. Później będzie o wiele trudniej. Miej oczy i uszy otwarte, bo ktoś cię potrzebuje, ale nie potrafi tego okazać. Horoskop przepowiada, że w pracy będziesz rozdrażniony, bo napotkasz problemy, z którymi nie umiesz sobie poradzić.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Bliźnięta, według waszego horoskopu we wtorek największą uwagę skupicie na zwierzęciu. Może to być wasz pupil lub nieznane, potrzebujące opieki stworzenie. Zdobędziecie przyjaciela lub pogłębicie istniejącą już więź. Horoskop przepowiada, że będzie to udany dzień nie tylko dla was. We wtorek spodziewajcie się także odwiedzin kogoś z rodziny lub z grona bliskich przyjaciół.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Raku, horoskop przewiduje dzisiaj dla ciebie dużo śmiechu. Spotkasz się z najlepszym przyjacielem lub inną bliską osobą, która naprawdę cię rozumie. Zgodnie z horoskopem zapomnisz chwilowo o stresach. Uważaj jednak, żeby nie przesadzić, bo jutro może czekać na ciebie trudne wyzwanie. Utrzymuj dobre znajomości, zanim czas was rozdzieli i będziesz żałował. Ktoś czeka na twój znak.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Lwie, twój dzienny horoskop przewiduje pełne pasji spotkanie, które zapamiętasz na długo. W pracy będziesz roztargniony. Poczujesz, że nie masz kiedy się wyszaleć. Poczekaj jeszcze kilka dni na weekend. Zgodnie z twoim horoskopem wkrótce dostaniesz propozycję nie do odrzucenia. Dbaj o siebie, bo w tych dniach możesz nabawić się przeziębienia.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Panno, zgodnie z twoim horoskopem poczujesz, że ty lub ktoś ci bliski został niesprawiedliwie potraktowany i wzbudzi to w tobie frustrację. Nie szukaj jednak zemsty, bo odbije się to na tobie. Horoskop przepowiada, że prawda wyjdzie na jaw. Poczujesz brak satysfakcji w pracy i zaczniesz się zastanawiać, czy jesteś na właściwej ścieżce kariery. Przypomnij sobie o dawnej pasji.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Wago, twój horoskop mówi: dobra robota. Uda ci się zrobić coś, na co pracowałaś przez długi czas i z czym wiązałaś duże nadzieje. Teraz możesz świętować. Zauważaj też sukcesy swoich bliskich. Niektórzy czekają na twoją aprobatę. Według twojego horoskopu na wtorek poczujesz motywację do dużej zmiany. Decydując, weź pod uwagę różne punkty widzenia. Wycofanie będzie trudne.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Skorpionie, zgodnie z horoskopem na wtorek będzie to dla ciebie dobry dzień. Ruszysz od dawna odkładane sprawy i poczujesz, że jesteś na odpowiedniej ścieżce. Według horoskopu będzie to też okazja do przypomnienia sobie umiejętności, z których dawno nie korzystałeś. Może niektóre z nich powinieneś bardziej rozwinąć, żeby poszerzyć swoje opcje na rynku pracy i poprawić stan finansów.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Strzelcu, twój dzienny horoskop przepowiada, że zbliża się koniec twojego wyczekiwania. Nareszcie rozwiąże się problem, który męczył cię od jakiegoś czasu. Zgodnie z horoskopem zabłyśniesz w pracy i otworzysz sobie szansę na awans lub podwyżkę. Może pojawić się także ścieżka, której nie brałeś pod uwagę, a która ma atrakcyjne aspekty. Na szczęście według horoskopu masz jeszcze czas do namysłu.