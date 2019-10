WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop dzienny na wtorek 22 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na wtorek 22 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny radzi porzucić starania w sferze uczuciowej. Gwiazdy nie będą sprzyjały nawiązywaniu bliskich relacji i wdawaniu się w romanse. Zamiast skupiać się na relacjach towarzyskich, poświęć się swojemu hobby i pracy zawodowej. Rozwijaj się, zdobywaj nowe kompetencje. Na miłość przyjdzie jeszcze czas. Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny przewiduje, że czeka cię dzień pełen wyzwań. Towarzystwo będzie cię rozpraszać, dlatego postaw na pracę indywidualną. Wykaż się sprytem i intelektem, a unikniesz problemów, z którymi nie poradzili sobie twoi współpracownicy. Po pracy będzie ci towarzyszyć dobra energia. Wykorzystaj ją podczas aktywności na świeżym powietrzu. Dobrym pomysłem będzie również rozwijanie zainteresowań. Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop przewiduje, że uda ci się uporać z problemem, który od dawna zaprzątał twoją głowę. Dzięki uporowi i wysiłkowi, które włożyłeś w osiągnięcie sukcesu, zaimponujesz wielu osobom. Nie spoczywaj na laurach. Jeżeli popadniesz w samouwielbienie, na horyzoncie pojawią się nowe problemy, z którymi możesz sobie nie poradzić. W życiu towarzyskim polegaj na sprawdzonych przyjaciołach, którzy nigdy nie zawiedli twojego zaufania. Wsparcie takich osób zawsze dużo znaczy. Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Głośne dyskusje nie będą w najbliższym czasie dla Ciebie. Lubisz rozmawiać, wygłaszać swoje racje i przekonywać do nich innych, ale tym razem powinieneś się z nich wycofać. Twoje zdolności retoryczne chwilowo nie będą przydatne. Zamiast zabierać głos, skup się na obserwacji. Dzięki temu zauważysz wiele zależności, które kierują relacjami w twoim zespole. Uważna obserwacja dostarczy ci wielu przydatnych informacji, które niebawem będziesz mógł wykorzystać na swoją korzyść. Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop dzienny radzi zwrócić uwagę na słabsze i niepewne osoby w twoim otoczeniu. Przypomnij sobie czasy, kiedy to ty byłeś nowy i nie wiedziałeś jak się zachować. Podziel się swoim doświadczeniem i cennymi radami. Dobro lubi wracać. Kto wie, może niebawem, któraś z osób, której dziś pomożesz, niebawem będzie nieocenionym wsparciem dla ciebie. Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop dzienny przewiduje, że w najbliższym czasie czeka cię sporo wyzwań. Miałeś nadzieję na chwilę wytchnienia, jednak zamiast tego los zgotował ci kolejną porcję obowiązków i stresowych sytuacji. Jednak nie poddawaj się. Pamiętaj, że już nie z takich opresji wychodziłeś obronną ręką. Unikaj osób, które podwyższają twoje ciśnienie. Skup się na swoich obowiązkach, a wszystko dobrze się skończy. Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Dziś możesz spodziewać się sporej dawki pozytywnej energii. Problem, który zaprzątał twoją głowę od kilku dni nagle stanie się błahostką. Patrząc na tę sytuację z innej perspektywy, okaże się, że rozwiązanie trudnej sytuacji miałeś od samego początku na wyciągnięcie ręki. Dodatkową energię postaraj się wykorzystać na porządki domowe lub aktywność fizyczną. Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop radzi: nie udawaj kogoś, kim nie jesteś tylko po to, by zyskać sympatię osób trzecich. Najwyższy czas, żebyś uwierzył w siebie. Pamiętaj, że nie musisz być na każdym kroku idealny. Twój wrodzony perfekcjonizm bywa przydatny, ale drobne pomyłki wcale nie zrażą do Ciebie ludzi. Bądź otwarty również na nowe znajomości i nie zamykaj się w jednym kręgu. Wkrótce zbliżysz się do kogoś, kto zawróci Ci w głowie. Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop dzienny wie, że twój organizm jest przemęczony i osłabiony. Ostatnio żyjesz na bardzo wysokich obrotach. Z jednej strony możesz wykazać się kreatywnością oraz pomysłowością, co daje Ci radość, z drugiej odczuwasz wyraźny spadek energii. To nie jest dobry dzień na wyjścia z domu i spotkania towarzyskie. Wypocznij i wstrzymaj się od niektórych prac. Odpoczynek będzie dziś na wagę złota. Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Horoskop dzienny radzi, żebyś przygotował się na dzień wyzwań. Przed Tobą dylemat i ważna decyzja do podjęcia, która będzie miała ogromny wpływ na najbliższą przyszłość. Miej na uwadze, że Twoje problemy dotyczą również pewnej bliskiej osoby. Zamiast dusić w sobie emocje, zdobądź się nas szczerą rozmowę. Razem zdecydowanie łatwiej będzie Wam znaleźć złoty środek. Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Chociaż walka o zamierzone cele jest trudna, nie zbaczaj z obranej ścieżki. Zniechęca Cię fakt, że ktoś osiągnął sukces mniejszym wkładem pracy niż inni. Pamiętaj jednak, że masz w sobie wiele zalet. Jedną z nich jest upór i to właśnie on zagwarantuje Ci odniesienie sukcesu. Nie słuchaj niedowiarków. Intuicja podsunie najlepsze rozwiązania. Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Horoskop dzienny ma dobrą wiadomość. To twój szczęśliwy dzień. Dzisiaj los sprzyja wszystkim koziorożcom zarówno w sprawach sercowych, jak i zawodowych. Nie bój się podejmować nowych wyzwań. Wyjdą na Twoją korzyść. Wiedz również, że masz wokół siebie więcej, niż jednego adoratora. To osoby o zupełnie innych zainteresowaniach i podejściu do życia. Nie spiesz się z podjęciem wyboru. Metoda małych kroków bardziej się opłaci.