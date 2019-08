Horoskop dzienny na wtorek 20 sierpnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Zagłębiając się w świat fantazji, wcale nie uciekniesz od bieżących problemów. Horoskop dzienny dostrzega zastój w twoim życiu zawodowym. Z natury jesteś bardzo ambitny, jednak pewna sytuacja podcięła ci skrzydła, przez co ciężko ci dostrzec atrakcyjne perspektywy. Mimo trudnej sytuacji powinieneś wziąć się w garść. Jedyną osobą, która możesz coś zmienić, jesteś ty sam. Zmierz się z trudną sytuacją i porozmawiaj o swoich obawach z przełożonym. Jeżeli jednak nie dostrzeżesz lepszych możliwości, warto rozważyć zmianę osądu.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Twój horoskop dzienny uprzedza, byś nie uciekał przed uczuciami. Masz mętlik w głowie. Wciąż borykasz się z zamieszaniem w pracy, a na horyzoncie niespodziewanie pojawiła się pewna osoba. To ktoś bardzo szczery i otwarty, a przy tym zupełnie inny od twoich poprzednich sympatii. Nie lekceważ go tylko dlatego, że twoje myśli absorbuje wiele rzeczy naraz. To naprawdę wartościowa osoba, z którą warto utrzymać kontakt.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Według horoskopu nadszedł odpowiedni moment do zażegnania pewnego konfliktu. Emocje opadły i wreszcie powinieneś zakopać z pewnym znajomym wojenny topór. Już niedługo będziecie musieli połączyć siły, by uporać się z istotnym problemem. Pamiętaj, że najlepiej jest pracować w miłej atmosferze, a powodem waszej kłótni była błaha sprawa. Jeżeli jako pierwszy wyciągniesz dłoń na zgodę, zyskasz w oczach ludzi, na których ci zależy.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) To nie jest odpowiedni moment na inwestycje i większe wydatki. Horoskop ostrzega byki przed wydawaniem pieniędzy na niepotrzebne zachcianki. Już niedługo na horyzoncie pojawi się atrakcyjna okazja. Jeżeli zaoszczędzisz gotówkę, będziesz mógł z niego skorzystać. Uważaj jednak na osoby, które będą chciały pożyczyć od ciebie większe sumy lub wartościowe przedmioty. Jeżeli zaufasz znajomym, których zbyt dobrze nie znasz, możesz mieć problem z odzyskaniem swojej własności.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop uprzedza, byś nie rzucał słów na wiatr. Pewna osoba poprosi cię o pomoc w sytuacji, która jest dla niej ważna. Pamiętaj, że coś, co dla jednych jest błahą sprawą, dla kogoś urasta do miana wielkiego problemu. Jeżeli obiecasz wparcie, a nie dotrzymasz słowa, zawiedziesz zaufanie kogoś, komu na tobie zależy. Wkrótce nastąpi ożywienie w twoich sprawach miłosnych. Gwiazdy obdarzą bliźnięta dużą charyzmą, którą przyciągną do siebie wielu adoratorów.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Chociaż osiągnąłeś pewien sukces i masz prawo być z siebie dumny, nie ignoruj sygnałów, które wysyła ci los. W twoim otoczeniu znajduje się wiele kompetentnych osób, które próbują udzielić ci rad. Nie lekceważ ich propozycji, gdyż otworzą ci oczy na pewne, istotne kwestie. Co dwie głowy, to nie jedna, dlatego w najbliższym czasie warto otworzyć się na pracę w grupie. Chociaż lubisz działania indywidualne, to właśnie przynależność do danego zespołu rozwinie cię najbardziej. Wyciągaj wnioski z błędów innych, a wkrótce zbliżysz się do kolejnego celu.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) To twój szczęśliwy dzień. Horoskop głosi, że dziś gwiazdy obdarzyły lwy szczególną pomyślnością. Czynności, z którymi zwykle masz problem, pójdą ci jak z płatka, dlatego warto podejmować nowe działania. Ryzyko się opłaci, dlatego, jeżeli masz szansę spróbować swoich szans w nowej roli wiedz, że powinieneś próbować. Czasem warto wypłynąć na głęboką wodę, aby poszerzyć horyzonty i zdobyć cenną wiedzę. Jeżeli wyjdziesz ze swojej strefy komfortu, zrozumiesz, że nowe możliwości nie są tak odległe, jak myślałeś.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop dostrzega, że kłębisz w sobie dużo negatywnych emocji i chociaż drażni cię zachowanie pewnej osoby, wstrzymujesz się przed reakcją. Wbrew pozorom takie postępowanie wcale nie wpływa na ciebie dobrze. Ignorując pewne zachowania, nie tylko pozwalasz wejść sobie innym na głowę, ale również doprowadzasz się do frustracji, która prędzej czy później poskutkuje nagłym wybuchem. Masz wokół siebie zaufanych przyjaciół i nie musisz ukrywać przed nimi obaw. Szczere zwierzenie przyniesie ci ulgę. Usłyszysz również cenne rady, dzięki którym znajdziesz wyjście z trudnej sytuacji.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Nie doszukuj się problemów tam, gdzie ich nie ma. Powiadają, że lepsze jest miłe zaskoczenie od przykrego rozczarowania, ale negatywnie nastawienie w wielu kwestiach wstrzymuje cię przed działaniem. Nadzieja stanowi potężną siłę i fundament determinacji w dążeniu do celu. Ciągłym narzekaniem tylko zrażasz do siebie ludzi, a rozwiązanie tego, co określasz problemem, znajduje się tuż pod twoim nosem. Jeśli potrzebujesz wskazówek, zaufaj opinii wodników i ryb.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Horoskop dzienny głosi, że skorpiony potrzebują w życiu odmiany. Schematyczne wykonywanie tych samych czynności zwyczajnie cię nudzi, przez co tracisz motywację do pracy. W najbliższym czasie powinieneś skoncentrować się na rozwoju osobistym. Jeżeli myślisz o kursie poszerzającym twoje kompetencje zawodowe lub nauce nowego języka, wiedz, że to dobry pomysł. Jeżeli jednak obecna praca nie daje ci żadnych możliwości rozwoju, warto pomyśleć o jej zmianie. Czasem to właśnie radykalne rozwiązania są dla nas najlepsze.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Przed strzelcami dzień pełen rozmaitych wrażeń. Horoskop uprzedza, żebyś dokładnie pilnował terminów, gdyż najmniejsze spóźnienie może przemówić na twoją niekorzyść. W pracy dojdzie do pewnego zamieszania, dlatego również powinieneś dwukrotnie czytać każdy dokument przed podpisaniem. Wieczór sprzyja spotkaniom towarzyskim, dlatego nie spędzaj go samotnie. Znajomy chce ci przekazać pewną zaskakującą, ale pozytywną wiadomość.