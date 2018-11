Horoskop dzienny na wtorek 13 listopada. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01–18.02) Nie ma niczego złego w byciu tradycjonalistą, dopóki Twoja postawa nie jest zbyt skrajna. Nie bądź oporny, kiedy ktoś próbuje nauczyć Cię nowych rzeczy. To, że Twoje metody zazwyczaj się sprawdzają wcale nie oznacza, że powinieneś na tym poprzestać. Rozwój w różnych dziedzinach przybliży Cię do awansu.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02–20.03) Zagubiłeś się we własnych uczuciach i potrzebujesz chwili na przemyślenia. Pamiętaj, by nie podejmować decyzji pochopnie. Zbliża się okres ważnych wyborów. Lepiej dokładnie się zastanowić, niż później żałować. Możesz poprosić bliskich o radę, dokładnie zwierzając im się z całej sytuacji. Miej jednak na uwadze, że w tak ważnej kwestii to do Ciebie należy ostatnie słowo.