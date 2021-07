Horoskop dzienny na środę. Gwiazdy ostrzegają przez pochopnymi decyzjami. [28.7.2021]

Horoskop: Koziorożec

Rozejrzyj się wokół siebie i poszukaj tego co przynosi Ci szczęście. Być może odkryjesz w sobie nową pasję. Właśnie dziś mogą się spełnić Twoje marzenia. Osoby bezrobotne mają szansę na znalezienie stałej i stabilnej pracy. Dla tych z Was, których męczy samotność, może być to właściwy moment na poszukiwanie miłości.