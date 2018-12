Horoskop dzienny na środę 5 grudnia. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05 – 21.06) Dzisiaj możesz usłyszeć trochę plotek na temat bliskiej osoby, które mogą wyprowadzić cię z równowagi. Postaraj się jednak twardo stąpać po ziemi. Pamiętaj, że chociaż złośliwi ludzie najbardziej wyróżniają się z tłumu, to nie są jedynymi znajomymi w twoim otoczeniu. Zwróć uwagę na ciche i nieśmiałe osoby.

Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06 – 22.07) Czekają cię problemy w życiu zawodowym. Jesteś silny i z pewnością sobie z nimi poradzisz, jednak będziesz musiał się zmobilizować do wielu działań. Nie pozwól jednak, aby drobne trudności odwróciły twoją uwagę od tego, co ważne i zepsuły twój dzień.

Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07 – 23.08) Dzisiaj możesz poczuć ogromną chęć wprowadzenia drastycznych zmian w swoim życiu. Spróbuj jednak uspokoić swoje emocje i podejdź do wszystkiego w sposób metodyczny. Dwa razy przemyśl każdą decyzję i nie podejmuj pochopnie żadnych kroków. Wieczorem odezwij się do kogoś z rodziny. Bliska osoba bardzo za tobą tęskni.

Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08 – 22.09) Ostatnio możesz czuć się przytłoczony wieloma obowiązkami, stąd masz poczucie, że grunt osuwa ci się spod nóg. Stresujący okres w pracy zdecydowanie nie pomoże ci w skupieniu i odnalezieniu motywacji do dalszych działań. Postaraj się odnaleźć u siebie coś, co sprawi, że spojrzysz na wszystkie wydarzenia bardziej pozytywnie.

Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10 – 21.11) Dzisiaj uważaj na osoby spod znaku wodnika i ryb. Postaraj się jednak nie brać ich uwag do siebie. Gwiazdy mówią, że los będzie ci sprzyjał w sprawach miłosnych. W twoim otoczeniu znajduje się ktoś, kto z wzajemnością zwrócił na ciebie uwagę, jednak jest zbyt nieśmiały, aby zrobić pierwszy krok.

Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12 – 19.01) Być może ostatnio niechcący sprawiłeś komuś przykrość i źle się czujesz z tą świadomością. Zdajesz sobie sprawę ze swojej winy, ale masz spore opory z przyznaniem się do błędu. Zdobądź się na odwagę i przyznaj do tego przed samym sobą. Jeśli skonfrontujesz się ze swoimi uczuciami, odbierzesz ważną lekcję w swoim życiu.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02 – 20.03) Dzisiaj możesz czuć się przygaszony i zmęczony codziennością. Postaraj się oderwać na chwilę od rutyny i spróbuj zrobić coś, co naładuje cię pozytywnie na kolejne dni. Być może to najlepszy czas do zaplanowania urlopu. Jeśli masz okazję – pomyśl chociaż o krótkim, weekendowym wyjeździe. Taka drobna zmiana dobrze ci zrobi.