Horoskop dzienny na środę 28 listopada. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla ryb *Ryby (19.02–20.03) * Zaczynasz zbliżać się do osoby, z którą wcześniej utrzymywałeś chłodne relacje. To dobry znak. Masz ścisłe grono przyjaciół, ale czasem dobrze wyjrzeć poza nie i poszerzyć swoje horyzonty. Oboje posiadacie różne umiejętności. Pracując nad pewną, istotną sprawą będziecie bardzo się dopełniać.

Horoskop dzienny dla barana *Baran (21.03–19.04) * Los sprzyja kontaktom rodzinnym. Chociaż sam nie jesteś jeszcze tego świadomy, tęsknisz za pewnymi osobami. Po ciężkich chwilach w pracy towarzyszyło Ci uczucie osamotnienia, które wreszcie ustąpi. Uświadomisz sobie, że są osoby, na których zawsze możesz polegać. To właśnie one pomogą Ci znaleźć rozwiązanie pewnej trudnej sytuacji.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04–22.05) Przed Tobą cięższy, pracowity dzień. Wreszcie pojawi się okazja do zaprezentowania swoich umiejętność przywódczych. Nie bój się postawić na pozycji lidera. Jeżeli podołasz, zaimponujesz swojemu przełożonemu i utorujesz sobie drogę do awansu. Pamiętaj jednak, żeby zajęty pracą, nie ignorować znajomych oraz rodziny. Wystarczy krótki telefon, aby dać im znać, że o nich pamiętasz. Będzie on miał większe znaczenie, niż myślisz.

Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07–23.08) W najbliższym czasie spodziewaj się nagłego przypływu gotówki. Pieniądze warto przeznaczyć na rzeczy, na które wcześniej nie mogłeś sobie pozwolić. Zazwyczaj robisz wiele dla innych, ale nadszedł najwyższy czas, żebyś w pierwszej kolejności zatroszczył się o swoje potrzeby. Dotyczy to także związku. Nie bój się mówić szczerze o tym, co myślisz. Niepowodzenia psują relację.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10–21.11) Dziś wszystkie skorpiony są bardziej nerwowe, co dostrzegają osoby trzecie. Jeżeli będziesz odnosić się do ludzi w tak chłodny sposób, w końcu zaczną Cię unikać. Zrozumiałe, że masz trudniejszy okres, ale wyżywając się na innych stracisz sprzymierzeńców. Choć to bardzo trudne, spróbuj nad sobą zapanować. Do stracenia masz więcej, niż myślisz.