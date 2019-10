WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 20 min. temu Horoskop dzienny na środę 23 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na środę 23 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na środę 23 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Ktoś z twoich bliskich boryka się z problemem, ale nie chce się do tego przyznać. Horoskop radzi wykazać się cierpliwością i empatią. Dzięki dokładnemu omówieniu problemu uda się wam wypracować pomysł na jego rozwiązanie. Długie rozmowy i wspólnie spędzony czas pomogą się wam zbliżyć do siebie. Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny przewiduje, że w twoim otoczeniu pojawiła się osoba, do której zaczynasz żywić pewne uczucia. Wahasz się. Nie wiesz, czy powinieneś zaryzykować i zaangażować się w nowy związek, czy też pozostać w obecnych relacjach. Pamiętaj jednak, że nad uczuciami jest bardzo trudno zapanować. Czasem warto zaryzykować, aby później nie żałować bierności. Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Po trudnym okresie nadszedł czas na upragniony relaks. Horoskop przewiduje, że będziesz dziś duszą towarzystwa. Spotkaj się ze znajomymi. Wspólne wyjście sprawi przyjemność wam wszystkim. Dobra zabawa zapewni wam przypływ energii na resztę tygodnia. Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Fortuna będzie ci dziś sprzyjać. Po wielu trudnych zadaniach nareszcie przyjdzie czas na nagrodę. Wyniki twojej pracy okażą się zdecydowanie lepsze, niż się spodziewałeś. Dzięki temu będziesz mógł pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop dzienny przewiduje, że dziś nadarzy się idealna okazja do uporania się z problemem, który od pewnego czasu spędza ci sen z powiek. Musisz być stanowczy. Pamiętaj, że to twoje dobro jest najważniejsze. Nie dopasowuj się do otoczenia na siłę. Walcz o swoje i nie ulegaj presji, jeżeli jesteś pewien swoich racji. Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop dzienny przewiduje, że w twoim otoczeniu pojawi się wielu adoratorów. Nowe relacje będą niezwykle atrakcyjne, jednak pamiętaj, żeby nie podejmować pochopnych decyzji. Jesteś stały w uczuciach, a ewentualna zmiana partnera wcale nie musi być zmianą na lepsze. Czasem lepiej się kilka razy zastanowić, niż żałować nieprzemyślanego działania. Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Ktoś zawiódł twoje zaufanie. Horoskop dzienny radzi nie kryć żalu i powiedzieć szczerze o swoich uczuciach. Skrywanie emocji nie przyniesie niczego dobrego. W końcu wybuchniesz, a twoja nagła reakcja spowoduje poważny konflikt. Pamiętaj, żeby pod żadnym pozorem nie dać się sprowokować. Trzymaj nerwy na wodzy, a ze sporu wyjedziesz zwycięsko. Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop dzienny radzi nie tracić optymizmu. Czynności, które wydają ci się trudne, w praktyce okażą się prostsze, niż sądziłeś. Przed tobą dużo wyzwań. Sprostasz im jeżeli wciąż będziesz zdeterminowany i skupiony. Twój tok myślenia jest dobry, ale brakuje ci wiary we własne możliwości. Zaufaj opinii najbliższych. Oni zawsze służą szczerymi, cennymi radami. Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop przewiduje, że staniesz w obliczu dużego, rodzinnego problemu. Żeby mu podołać, będziesz musiał połączyć siły z członkami rodziny. Pamiętaj, by nie angażować się bardziej niż inni. Masz skłonności do wykonywania pracy za innych, a później zwykle czujesz się wykorzystany. Tym razem kluczem do rozwiązania problemu będzie równowaga sił i oparta na zaufaniu współpraca. Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Przestań dramatyzować. Troska nie jest niczym złym, ale ostatnio wykazujesz skrajne skłonności do przesady. Postaraj się spojrzeć na pewne kwestie z dystansem. W pracy zostaniesz doceniony, chociaż zupełnie się tego nie spodziewasz. Komplement jest szczery i jednoznacznie dowodzi, że najwyższy czas uwierzyć we własne możliwości. Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dzienny radzi: po okresie ciężkiej pracy wreszcie przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Lepiej, jeżeli powstrzymasz się od prac niekoniecznych i skupisz na realizacji własnych, podstawowych celów. Zregenerowany organizm pracuje wydajniej. Zadbaj o jego potrzeby, a niedługo wiele zyskasz w kwestiach finansowych. Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Przed Tobą okres nowych wyzwań. Los sprzyja dalekim podróżom oraz poznawaniu nowych ludzi. Ledwie znajdziesz czas na chwilę wytchnienia, dlatego naucz się nim umiejętnie gospodarować. Nie zostawiaj najważniejszych spraw na ostatnią chwilę, a wszystko ułoży się po Twojej myśli. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące